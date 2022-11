Stand: 19.11.2022 10:52 Uhr Preise für Weihnachtsbäume bleiben stabil

Die Christbaumerzeuger rechnen für dieses Jahr mit stabilen Preisen für Weihnachtsbäume. Die Preise für die Nordmanntanne liegen voraussichtlich im Bereich von 20 bis 27 Euro pro laufenden Meter, sagte Benjamin Schneebecke, Erster Vorsitzender des Verbandes "natürlicher Weihnachtsbaum" mit Sitz im niedersächsischen Moisburg. Damit würden sich die Preise in diesem Jahr auf dem Niveau des Vorjahres bewegen.

Für die kommenden Jahre rechnet Schneebecke allerdings mit einem Anstieg der Preise, da viele Erzeuger in der Zukunft aufhören würden. "Es wird immer schwieriger, Mitarbeiter zu finden", so Schneebecke. Das wirke abschreckend auf viele jüngere Unternehmer, die dann den Betrieb ihrer Eltern nicht übernehmen wollten. Jedes Jahr werden in Deutschland etwa 27 Millionen Weihnachtsbäume verkauft bei einem Umsatz zwischen 500 und 550 Millionen Euro.



