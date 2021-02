Stand: 22.02.2021 10:34 Uhr Niedersachsen hängt bei Bahnstrecken mit Strom hinterher

Im vergangenen Jahr wurden in Niedersachsen an Schienenwegen des Bundes nur gut 11 Kilometer elektrifiziert. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums an die Grünen-Bundestagsfraktion hervor, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". Der Bund plant, dass bis 2025 70 Prozent der Bahnstrecken mit Stromleitungen ausgerüstet sind. Mit dem aktuellen Tempo wäre man in Niedersachsen damit aber erst in 30 Jahren fertig, so der Grünen-Bundestagsabgeordnete Kindler aus Hannover.

