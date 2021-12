Niedersachsen erhält 300.000 zusätzliche Dosen Biontech Stand: 14.12.2021 21:13 Uhr Zusätzlich zu den geplanten Impfstoff-Lieferungen erhält Niedersachsen ein Sonderkontingent von 300.000 Dosen Biontech. Ab Donnerstag soll das Vakzin an die Gesundheitsämter im Land verteilt werden.

Mit den zusätzlichen Dosen könne das "ohnehin schon hohe Tempo" bei den Auffrischungsimpfungen in Niedersachsen vor Weihnachten noch einmal deutlich erhöht werden, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Insgesamt stellt das Bundesgesundheitsministerium den Ländern entsprechend ihrer Einwohnerzahl rund drei Millionen zusätzliche Dosen Biontech zur Verfügung. Anders als sonst üblich erfolgt die Auslieferung über das Land, das dazu mit einem Logistikdienstleister kooperiert. Am Donnerstag sollen die Lieferungen starten und am 21. Dezember abgeschlossen sein.

Berechnung nach Impfteams und Einwohnerzahl

Die Verteilung erfolgt den Angaben des Gesundheitsministeriums wie folgt: Jedes Gesundheitsamt erhält demnach pauschal einen Karton mit jeweils rund 1.200 Impfdosen und jeweils einen weiteren Karton pro einsatzbereitem Impfteam vor Ort. Die Gesundheitsamtsbezirke mit hoher Einwohnerzahl sollen darüber hinaus noch vier zusätzliche Boxen erhalten. Das sind Osnabrück, Braunschweig, der Landkreis Emsland sowie Göttingen. Der Gesundheitsamtsbezirk der Region Hannover erhält elf zusätzliche Boxen. Die Gesundheitsämter können die Impfdosen für ihre eigenen Angebote nutzen oder sie zum Teil an ambulante Praxen und Impfpraxen weitergeben.

