Stand: 04.06.2021 11:57 Uhr Niedersachsen: Zahl alkoholkranker Menschen nimmt zu

Die Zahl der alkoholkranken Menschen in Niedersachsen ist nach Krankenkassendaten deutlich angestiegen. So habe es in den vergangenen fünf Jahren rund zehn Prozent mehr diagnostizierte Alkoholprobleme gegeben, teilte die Barmer Krankenkasse unter Berufung auf Abrechnungsdaten aus dem Jahr 2019 mit. Insgesamt hatten demnach zuletzt mehr als 130.000 Menschen ein ärztlich festgestelltes Alkoholproblem. Männer sind den Daten zufolge doppelt so anfällig wie Frauen, eine Alkoholsucht zu entwickeln. Ein Grund dafür sei vor allem bei jüngeren Männern, dass sie oftmals einem gesellschaftlichen Rollenklischee entsprechen wollten, hieß es. Da sich eine Abhängigkeit schleichend entwickele, sei es für beide Geschlechter ratsam, den eigenen Alkoholkonsum stets kritisch zu hinterfragen. Wer ein starkes Verlangen nach Alkohol habe oder ohne Alkohol Entzugserscheinungen verspüre, sollte dringend eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen.

