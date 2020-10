Stand: 06.10.2020 11:16 Uhr Neustadt am Rübenberge: Mann in Wohnung ausgeraubt

Drei Unbekannte haben einen Mann in seinem Wohnhaus in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) überrumpelt und ausgeraubt. Laut Polizei hatten die Täter an der Haustür geklingelt. Als der 68-Jährige öffnete, sei er von den Maskierten regelrecht überrannt und in das Gebäude zurückgedrängt worden, so die Polizei. Die Räuber durchsuchten das Haus und konnten anschließend unerkannt fliehen. Laut Polizei erbeuteten sie Geld. Die Männer sollen etwa 30 Jahre alt sowie zwischen 1,80 und 1,90 groß gewesen sein. Einer von ihnen trug eine hellgraue Arbeitshose mit auffälligen dunkelgrauen Applikationen. Die Ermittler suchen Zeugen.

