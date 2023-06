Stand: 27.06.2023 16:48 Uhr Nächtliche Sperrungen an der A2 bei Bad Nenndorf

Wegen Arbeiten zur Beseitigung von Gebrauchs- und Unfallschäden kommt es an der Autobahn 2 bei Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) zu Sperrungen: Zunächst wird die Autobahnauffahrt in Richtung Berlin von Mittwochabend um 19 Uhr bis Donnerstagmorgen um 5 Uhr gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Die A2 kann in diesem Bereich demnach nur einspurig befahren werden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird dann die Auffahrt in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Die Sperrung soll ebenfalls von 19 bis 5 Uhr dauern. Auch hier wird der Verkehr auf einen Fahrstreifen begrenzt. Umleitungen erfolgen über die Anschlussstellen Lauenau und Wunstorf-Kolenfeld.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau Straßenverkehr