Stand: 09.12.2024 20:47 Uhr Nach tagelanger Störung: S-Bahn in Hannover fährt wieder planmäßig

Wegen einer Weichen- und Signalstörung am Bahnhof Linden-Fischerhof war der S-Bahnverkehr in Hannover bis Montagabend eingeschränkt. Nach Angaben des S-Bahn-Betreibers Transdev hatte es seit Donnerstagnachmittag Verspätungen und Ausfälle gegeben. Am Montagvormittag war der Bahnhof Linden-Fischerhof wegen Bauarbeiten und des Einsatzes eines Krans komplett gesperrt. Während der gesamten Weichen- und Signalstörung verkehrte laut Betreiber zwischen Linden-Fischerhof und Weetzen ein Busnotverkehr. Demnach entfielen die Linien S21 und S51 komplett. Die S-Bahnen der Linien 1 und 5 fuhren eingeschränkt. Die S2 verkehrte nach regulärem Fahrplan, hieß es.

