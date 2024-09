Stand: 26.09.2024 14:57 Uhr S3 in Hannover fährt nach Güterzug-Stau wieder

Der Stau mit Güterzügen auf der Bahnstrecke zwischen Lehrte und Sehnde hat sich aufgelöst, das teilte das zuständige Unternehmen Transdev am Donnerstagnachmittag mit. Zuvor war die S-Bahn-Linie 3 aufgrund des Staus ausgefallen. Erst am Vormittag hatte sich der S-Bahn-Verkehr in der Region Hannover nach vorhergegangenen Störungen normalisiert. Drei Störungen und zwei Streckensperrungen hatten laut Betreiberfirma Transdev die S-Bahn-Linien S1, S2, S3, S4 und S5 betroffen. Die Züge verspäteten sich um bis zu 30 Minuten oder fielen teilweise sogar aus. Zwischen Wunstorf und Seelze war die Strecke am Vormittag wegen eines Brückenschadens gesperrt worden - ein Lkw hatte sie beim Durchfahren gerammt. Daraufhin musste ein Sachverständiger die Brücke überprüfen und wieder freigegeben.

