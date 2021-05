Nach Gemeindebrief: Landeskirche distanziert sich von Pastor Stand: 05.05.2021 17:00 Uhr Nachdem sich ein evangelischer Pastor aus Nordstemmen in einem Gemeindebrief abschätzig über geschlechtsdiverse Menschen geäußert hatte, hat sich die Landeskirche von dem Mann distanziert.

Der Pastor der evangelisch-lutherischen St.-Johannis-Gemeinde im Landkreis Hildesheim hatte geschrieben, die Ordnung Gottes sehe keine anderen Geschlechter vor als die von Mann und Frau. Wer dies anders sehe, müsse mit dem Unmut Gottes rechnen. "Gott ist durchaus auch einer, mit dem nicht zu spaßen ist", schrieb der Geistliche an seine Gemeinde.

Landeskirche: "Grundlegend falsch und gefährlich"

Die Landeskirche Hannover bezeichnet die Positionen des Geistlichen als grundlegend falsch und gefährlich. "Darüber wird es zeitnah Gespräche mit ihm geben", sagte Landeskirchensprecher Benjamin Simon-Hinkelmann. Die Landeskirche Hannovers setze sich ohne Ausnahme klar gegen jede Form von Diskriminierung ein. "Wir heißen alle Menschen ohne Ansehen ihres Geschlechts in der Kirche willkommen", betonte Simon-Hinkelmann.

Pastor beruft sich auf umstrittenen Evolutionsbiologen

Der Pastor der St.-Johannis-Gemeinde hatte sich in dem Gemeindebrief unter anderem auf Professor Ulrich Kutschera berufen. Der Evolutionsbiologe der Universität Kassel musste sich 2020 vor Gericht verantworten, weil er behauptet hatte, Homosexuelle hätten eine Neigung zum sexuellen Missbrauch von Kindern. Der Vorwurf: Volksverhetzung in Tateinheit mit Beleidigung und Verleumdung. Nachdem das Amtsgericht Kassel ihn in erster Instanz zu einer Geldstrafe verurteilt hatte, sprach ihn das Landgericht Kassel im März dieses Jahres frei. Die Universität Kassel distanziert sich seit Jahren öffentlich von den Äußerungen Kutscheras.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.05.2021 | 15:00 Uhr