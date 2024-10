Stand: 15.10.2024 18:30 Uhr MutmaßIicher IS-Unterstützer in Hannover festgenommen

Am Flughafen Hannover ist am Dienstag ein mutmaßlicher Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vorläufig festgenommen worden. Laut der Bundesanwaltschaft sollte der Mann im Laufe des Nachmittags dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet. Der Tatverdächtige und zwei weitere Männer sollen demnach den IS mit Geld unterstützt haben. Im Zuge der Ermittlungen seien im Raum Paderborn (Nordrhein-Westfalen) am Dienstag die Wohnungen der drei Beschuldigten sowie die einer nicht tatverdächtigen Person unter anderem vom Bundeskriminalamt durchsucht worden, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft.

