Stand: 11.06.2024 11:17 Uhr OLG Celle verurteilt IS-Unterstützerinnen zu Bewährungsstrafen

Das Oberlandesgericht (OLG) Celle hat eine 43-Jährige wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Ihre 63 Jahre alte Schwiegermutter sei wegen Unterstützung des IS zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt worden, teilte das Gericht am Dienstag mit. Laut OLG war die 43-Jährige im Jahr 2014 mit ihrem Ehemann und den beiden damals zwei und drei Jahre alten Töchtern in die vom IS beherrschten Gebiete in Syrien ausgereist. Neben der Rolle als Hausfrau und Mutter habe sie sich dort unter anderem um Neuankömmlinge sowie Witwen, Schwangere und andere Frauen gekümmert, so das Gericht. Das Urteil gegen sie ist noch nicht rechtskräftig, das gegen ihre Schwiegermutter dagegen schon: Auf Rechtsmittel sei in dem Fall verzichtet worden, hieß es. Der Ehemann und Sohn der beiden Frauen muss sich laut OLG in einem gesonderten Verfahren verantworten.

