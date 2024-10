Nach Festnahme in Hannover: MutmaßIicher IS-Unterstützer in U-Haft Stand: 16.10.2024 11:04 Uhr Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Unterstützers des sogenannten Islamischen Staates (IS) am Flughafen Hannover sitzt der Mann in U-Haft. Er soll die Terrormiliz finanziell unterstützt haben.

Von Hannover aus habe der Mann am Dienstag in die Türkei fliegen wollen, um von dort nach Syrien weiterzureisen. Dort habe er sich dem IS als Kämpfer anschließen wollen, teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch mit. Bevor er den Flug antreten konnte, hätten Beamte des Bundeskriminalamts (BKA) den Beschuldigten demnach festgenommen. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe erließ am Dienstagnachmittag Haftbefehl.

Vierstellige Summe für inhaftierte IS-Mitglieder in Syrien

Dem Mann werden unter anderem die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat in zwei Fällen und die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland vorgeworfen, so die Bundesanwaltschaft. Anfang dieses Jahres soll er über Mittelspersonen einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag für den IS in die Türkei transferiert haben. Damit sollten laut Bundesanwaltschaft unter anderem in Nordsyrien inhaftierte weibliche Mitglieder des IS versorgt werden. Außerdem soll er sich im Internet mehrfach Unterlagen zur Vorbereitung und Durchführung von Anschlägen besorgt haben.

Wohnungen von mehreren Beschuldigten durchsucht

Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten Beamte des BKA am Dienstag im Raum Paderborn (Nordrhein-Westfalen) mehrere Gebäude. Dabei handelte es sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft um die Wohnungen des Verdächtigen sowie zwei weiterer Beschuldigter und einer nicht verdächtigen Person.

