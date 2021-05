Museumstag mit Besuchern und digitalen Angeboten Stand: 16.05.2021 18:40 Uhr Auch im zweiten Corona-Jahr hat der Internationale Museumstag in vielen Fällen digital stattgefunden. Dort, wo es die Inzidenzwerte zuließen, waren aber auch Gäste vor Ort erlaubt.

In Niedersachsen beteiligten sich am Sonntag zahlreiche Häuser beim Museumstag, wie Thomas Overdick, Geschäftsführer des Museumsverband für Niedersachsen und Bremen, mitteilte. So gab es zum Beispiel eine Online-Führung zur Varusschlacht, bei der eine Restauratorin live dem Rätsel des Kalkrieser Schienenpanzers auf den Grund ging. Die Unter- und Übertagewelt des Weltkulturerbes Rammelsberg wurde im Netz in 360 Grad gezeigt. Zudem ermöglichte der Deutsche Museumsbund mit der Social-Media-Aktion "Meine Entdeckung für Dich" einen Einblick hinter die Kulissen und in die Arbeit der Experten. Dabei teilten laut Overdick die Museumsfachleute ihren Alltag im Museum. Der Hashtag zum Internationalen Museumstag lautet #MuseenEntdecken.

Vor Ort und auch in Social Media

Wie auch schon 2020 fand der Museumstag aber nicht nur online statt. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften öffneten Einrichtungen an den Orten, wo es das Infektionsgeschehen zuließ. Im Museumsdorf Hösseringen (Landkreis Uelzen) zum Beispiel führte Leiter Ulrich Brohm Gäste durch die historischen Gebäude, wo unter anderem alte Schmiedearbeiten vorgeführt wurden. Die Besucherinnen und Besucher mussten allerdings einen negativen Corona-Schnelltest mitbringen. Vielerorts war der Eintritt frei - etwa im Museum Lüneburg und im dortigen Deutschen Salzmuseum. Auch hier war der Zutritt nur mit Registrierung und negativem Test erlaubt.

