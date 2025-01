Mitglied der "Kaiserreichsgruppe"? Prozess beginnt in Celle Stand: 14.01.2025 09:07 Uhr Am Mittwoch beginnt vor dem Oberlandesgericht Celle der Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied der "Kaiserreichsgruppe". Die angeklagte Frau soll Pläne zum Sturz der Bundesregierung unterstützt haben.

Die 38-Jährige ist unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihr vor, aktives Mitglied der "Kaiserreichsgruppe" gewesen zu sein. Die Pläne zum Sturz der Bundesregierung habe sie laut Anklage in den Themen Technik und Nahkampfausbildung unterstützt. An zwei Treffen der Gruppe in Verden und in Schlotheim (Thüringen) soll sie teilgenommen haben.

"Kaiserreichsgruppe" plante 2022 Sturz der Bundesregierung

Das Ziel der Gruppe sei es gewesen, eine neue Regierung nach dem Vorbild des Deutschen Kaiserreichs zu errichten. Dafür soll die "Kaiserreichsgruppe" einen landesweiten Stromausfall sowie die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplant haben. Die Anklage gegen die 38-Jährige lautet mitgliedschaftliche Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung und Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens. Gegen mutmaßliche Mitglieder der "Kaiserreichsgruppe" gibt es bundesweit mehrere Verfahren, die teilweise schon begonnen haben oder auch schon abgeschlossen sind. Ergebnisse dieser Verfahren dürfen in Celle laut Oberlandesgericht jedoch nicht verwertet werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Terrorismus Celle