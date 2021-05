Missbrauchsfälle Lügde: Neue Vorwürfe gegen Jugendamt Höxter Stand: 18.05.2021 15:42 Uhr In den Fall des massenhaften Missbrauchs auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde gibt es neue Details. Das Jugendamt Höxter war wohl für zahlreiche missbrauchte Kinder zuständig.

Mindestens 13 Opferkinder sollen vom Jugendamt des an Niedersachsen grenzenden Landkreises Höxter betreut worden sein. Das wurde im parlamentarischen Untersuchungsausschusses öffentlich. Bislang waren nur drei Fälle bekannt. Der Amtsleiter schweigt dazu. Sowohl er als auch der ehemalige Leiter des Jugendamtes Höxter hatten bereits ausgesagt, konnten sich aber nicht mehr an genaue Sachverhalte erinnern.

Videos 2 Min Missbrauch in Lügde: Versäumnisse bei der Polizei Northeim? Offenbar hatte das Jugendamt im Frühjahr 2019 Alarm geschlagen und konkrete Hinweise auf einen Täter gemeldet. (04.02.2021) 2 Min

Kritik von ehemaligem Landrat Bartels

Vergangene Woche hatte der Ex-Landrat von Hameln-Pyrmont, Tjark Bartels (SPD), schwere Vorwürfe gegen das Jugendamt in Hameln, erhoben. Es wäre durchaus möglich gewesen, die Kinder auf dem Campingplatz besser zu schützen, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme für den Untersuchungsausschuss des Landes Nordrhein-Westfalen. Er sei entsetzt gewesen von der geradezu absurden Zahl an Pannen auch bei Polizeiund den anderen involvierten Jugendämtern, die es im Missbrauchsfall Lügde gegeben habe. Bartels selbst war in seiner Funktion als Landrat sechs Jahre Vorgesetzter der Jugendamts-Mitarbeiter in Hameln gewesen.

Die beiden Hauptangeklagten in dem Missbrauchsfall wurden im September 2019 zu langen Haftstrafen verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich die beiden Angeklagten in 271 Fällen des teils schweren sexuellen Kindesmissbrauchs schuldig gemacht haben.

