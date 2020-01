Stand: 02.01.2020 14:17 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Missbrauch: BGH bestätigt Urteil gegen Kinderarzt

Das Urteil gegen einen Kinderarzt wegen des Missbrauchs von 21 Jungen ist rechtskräftigt. Das teilte der Bundesgerichtshof (BGH) mit. Der Mann hatte unter anderem einen Fünfjährigen in Garbsen (Region Hannover) entführt, betäubt und missbraucht. Der BGH bestätigte damit die Verurteilung des Mannes zu zwölf Jahren und neun Monaten Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Die Richter hoben lediglich ein lebenslanges Berufsverbot auf: Zwischen den Taten und der Tätigkeit als Arzt sei kein Zusammenhang belegt, heißt es in der Begründung.

Schuldfähigkeit des Mannes musste geprüft werden

Der Mediziner war im Januar 2019 vom Landgericht Augsburg unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung verurteilt worden. Er hatte im Prozess alle Vorwürfe zugegeben. Ein erstes Urteil des Landgerichts aus dem Jahr 2016 hatte der BGH aufgehoben. Im zweiten Verfahren musste die Schuldfähigkeit des Mannes noch einmal genau geprüft werden.

Schwerste Tat 2014 in der Region Hannover

Der Verurteilte hatte immer wieder in Augsburg und München Kinder auf der Straße oder dem Spielplatz angesprochen, ihnen Spielzeug versprochen und sie dann in nahen Gebäuden missbraucht. Die schwerwiegendste Tat beging der Mann im August 2014 in Garbsen. Dort entführte der Arzt, der damals an der Medizinischen Hochschule arbeitete, einen Fünfjährigen. Er brachte den Jungen in seine Wohnung in Hannover, narkotisierte und missbrauchte ihn und setzte das benommene und hilflose Opfer dann wieder aus.

