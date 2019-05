Stand: 05.05.2019 13:51 Uhr

"Menschliches Versagen" führte zu Löwen-Angriff

Nach dem Angriff zweier Löwen auf einen Tierpfleger im Serengeti-Park Hodenhagen (Heidekreis) hat Geschäftsführer Fabrizio Sepe menschliches Versagen als Ursache für den Vorfall angegeben. Am Sonnabendmorgen hatten zwei ausgewachsene Löwen einen Tierpfleger attackiert und schwer verletzt. "Er hat gedacht, die Tiere wären noch im Stall", sagte Sepe am Sonntag zu NDR 1 Niedersachsen. Ein fataler Fehler. Dabei habe der 24-Jährige laut Sepe eine Grundregel für Tierpfleger verletzt: schauen, wo die Tiere sind, bevor das Gehege betreten wird. Plötzlich habe der junge Mann den Löwen gegenüber gestanden. "Die Tiere haben reagiert, wie sie auch in der Natur reagieren, und ihn instinktiv angegriffen", so Sepe. Die Tiere hätten dem Tierpfleger mehrfach in den Brustkorb gebissen und dabei mehrere Rippen kaputt gebissen. Innere Organe seien nicht verletzt worden. Nach einer fünfstündigen Operation am Sonnabend in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sei schließlich klar gewesen, dass der junge Mann vollständig genesen werde, sagte Sepe.

Löwen im Serengeti-Park greifen Tierpfleger an Hallo Niedersachsen - 04.05.2019 19:30 Uhr Im Serengeti-Park in Hodenhagen haben zwei Löwen einen 24 Jahre alten Tierpfleger angegriffen. Er kam mit schweren Bissverletzungen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.







Mutiges Einschreiten der Kollegen

Der 24-Jährige habe großes Glück gehabt, dass bei dem Angriff der beiden 280-Kilogramm-Tiere zwei weitere Park-Mitarbeiter in der Nähe waren. Sie seien mutig eingeschritten und hätten die Löwen durch Schreien abgelenkt und schließlich verjagen können. So hätten sie dem Tierpfleger vermutlich das Leben gerettet. Auch habe es eine Rolle gespielt, dass die Löwen gerade gefüttert worden seien, als der Mann das Gehege betreten habe, sagte Sepe. Deshalb seien die Tiere weniger aggressiv gewesen.

"Die Sicherheitskette funktioniert seit 45 Jahren"

Unter den Mitarbeitern habe nach dem Unglück Angst und Trauer geherrscht, sagte Sepe. Konsequenzen für die Sicherheitsvorkehrungen im Park sieht er vorerst nicht. "Die Sicherheitskette für die Mitarbeiter funktioniert seit 45 Jahren", so der Geschäftsführer. Einen solchen Fall habe es bisher nie gegeben. "Wir schauen uns jetzt aber an, wo es möglicherweise gehakt hat." Dazu werde auch der verletzte Tierpfleger befragt. Allerdings geht Sepe davon aus, dass es sich um "sehr, sehr unglückliches und tragisches menschliches Versagen" gehandelt haben muss. Der Tierpfleger arbeite seit Jahren im Serengeti-Parkt und gelte als sehr erfahren.

Tierpfleger muss noch von Polizei befragt werden

Auch für die Polizei Walsrode ist der Sachverhalt inzwischen klar. "Das Verschulden liegt beim Tierpfleger selbst", sagte eine Sprecherin am Sonntag. Denn Mensch und Tier dürften sich schließlich nie zum selben Zeitpunkt im Gehege aufhalten. Um die Ermittlungen allerdings endgültig abzuschließen, müsse noch der Tierpfleger befragt werden.

Keine Gefahr für Besucher

Für die Besucher des Parks habe am Sonnabend zu keinem Zeitpunkt ein Risiko bestanden. Die Außenanlage dürften die Tiere erst nach der Fütterung betreten. Von der Attacke gegen 10 Uhr hätten die Gäste nichts mitbekommen. Der Betrieb lief ohne Einschränkung weiter. Im Serengeti-Park können Wildtiere aus Autos oder Bussen heraus beobachtet werden.

Löwe attackiert 2014 Safari-Bus

Bereits vor fünf Jahren hatte eine Löwen-Attacke im Park für Aufsehen gesorgt. Damals war eine der Raubkatzen gegen die Scheibe eines Safari-Busses gesprungen, mit dem Besucher durch die Außenanlage fahren können. Hinter der zertrümmerten Scheibe saßen mehrere Mitglieder einer Familie, die durch die Glassplitter leicht verletzt wurden.

