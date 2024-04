Mehrere Motorradunfälle am ersten warmen Wochenende - ein Toter Stand: 07.04.2024 12:11 Uhr Mehrere Motorradfahrer sind am Wochenende in Niedersachsen bei Unfällen verletzt worden. Ein 65-Jähriger verunglückte im Landkreis Hameln Pyrmont so schwer, dass er später im Krankenhaus starb.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann zwischen Bad Pyrmont und dem Ortsteil Kleinenberg unterwegs. In einer Kurve stürzte der Motorradfahrer und rutschte in den Gegenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte ein entgegenkommender 56-Jähriger sein Auto trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig stoppen und prallte mit dem Motorradfahrer zusammen. Trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen und Rettungshubschrauber, der den Schwerverletzten ins Krankenhaus brachte, starb der Mann. Warum der Motorradfahrer stürzte, ist laut Polizei noch unklar.

33-Jähriger rutscht in Grünstreifen - schwer verletzt

Ähnlich verlief ein schwerer Motorradunfall im Landkreis Hildesheim: Zwischen Capellenhagen und dem Ith kam laut Polizei ein 33-Jähriger ebenfalls in einer Kurve zu Fall. Er rutschte in den Grünstreifen und zog sich schwere Verletzungen zu. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht. Auch er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. In Bad Salzdetfurth - auch im Landkreis Hildesheim -übersah eine 31-jährige Autofahrerin am Samstag einen 39-Jährigen auf einem Motorrad. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei nahm sie dem Mann beim Abbiegen die Vorfahrt, beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 39-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 31-Jährige sowie ihre beiden Mitfahrer - darunter ein Kleinkind - blieben laut Polizei unverletzt.

43-jährige Motorradfahrerin stürzt bei Lamspringe

Ebenfalls im Landkreis Hildesheim sind ein Motorradfahrer und zwei -fahrerinnen am Samstagmittag bei Lamspringe gestürzt und dabei verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist zunächst ein 50-Jähriger mit seiner Maschine auf einen Seitenstreifen gefahren und dort gestürzt. Eine hinter ihm fahrende 43-Jährige und eine 23-Jährige bremsten daraufhin so stark, dass sie mit ihren Motorrädern ebenfalls stürzten. Die 43 Jahre alte Frau wurde dabei schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die beiden anderen wurden leicht verletzt.

86-Jähriger übersieht Motorradfahrer an roter Ampel

In Apen (Landkreis Ammerland) übersah ein 86-Jähriger am Samstag zwei stehende Motorradfahrer. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte er offenbar aus Unachtsamkeit mit seinem Auto mit dem 64-jährigen und 52-jährigen Motorradfahrer, die an einer roten Ampel warteten. Beide wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von 23.000 Euro.

