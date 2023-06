Tausende beim Hamburger MOGO am Michel Stand: 11.06.2023 12:30 Uhr Im Hamburger Michel findet heute der 40. Motorradgottesdienst (MOGO) statt. Zum Jubiläum werden Tausende Menschen erwartet.

Bereits seit 9 Uhr gibt es ein Vorprogramm am Michel, der Gottesdienst selbst hat um 12.30 Uhr begonnen. Bis zu 25.000 Gäste mit 15.000 Maschinen werden es nach Angaben des ehemaligen MOGO-Pastors Lars Lemke dieses Mal wohl sein. Es ist nach seinen Angaben der größte Motorrad-Gottesdienst in Europa und der mit Abstand größte Gottesdienst der Nordkirche. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Straßen ins Leben".

Gedenken an Ironman-Motorradfahrer

Der Hamburger Schauspieler und Musiker Stefan Gwildis soll im Michel den MOGO-Song "Fahre nicht schneller als dein Schutzengel fliegen kann" singen. Bischöfin Kirsten Fehrs will vom Kirchentag in Nürnberg ein Grußwort über Video senden. Die Teilnehmenden wollen dem beim Ironman tödlich verunglückten Motorradfahrers gedenken und für die Verletzten, Helfenden und Betroffenen beten. Während des Ironman-Wettbewerbs in der Hansestadt war am vergangenen Sonntag auf der Radstrecke ein Motorrad mit einem Amateur-Triathleten kollidiert. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unglücksstelle seinen Verletzungen.

Einige Straßen in der Innenstadt gesperrt

Für den MOGO will die Polizei die Ludwig-Erhard-Straße zwischen Holstenwall und Rödingsmarkt bis 16 Uhr komplett sperren. Wenn es sehr voll werden sollte, soll auch der Millerntordamm bis zum Millerntorplatz dichtgemacht werden. Nach der Andacht - gegen 14 Uhr - machen sich die Motorradfahrer und -fahrerinnen im Konvoi auf den Weg Richtung Buchholz in der Nordheide. Dafür sperrt die Polizei auch noch die Willy-Brandt-Straße. Der Tross fährt dann über die Elbbrücken in den Hamburger Süden. Schulsenator Ties Rabe (SPD), der im Gottesdienst ein Grußwort sprechen soll, will den Korso auf den ersten Kilometern auf seiner eigenen Maschine anführen, wie ein Sprecher der Nordkirche sagte. Am Nachmittag ist ein großes Fest auf einem Parkplatz an der B75 geplant.

Stelle für den MOGO-Pastor wird abgeschafft

Nur wenige Tage vor dem 40. Hamburger MOGO war bekannt geworden, dass die Nordkirche die MOGO-Pastorenstelle abschafft. "Die Stelle eines MOGO-Pastors wird nicht wiederbesetzt", teilte der Sprecher der Nordkirche, Dieter Schulz, mit. Der bisherige Pastor Lemke sei in eine Gemeindepfarrstelle in Timmendorfer Strand bei Lübeck gewechselt. Die Nordkirche werde den MOGO-Verein weiterhin unterstützen, erklärte Schulz. Lemke werde den MOGO am Sonntag noch einmal ehrenamtlich leiten.

Lenke sagte, er hätte sich gewünscht, dass es eine Fortsetzung im Pfarramt gibt, ganz unabhängig von seiner Person. Der MOGO sei eine große Chance für die Kirche, mit unzähligen Menschen ins Gespräch zu kommen. "Es ist sehr schade, dass das überhaupt nicht genutzt wird", sagte Lemke.

