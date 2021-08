Stand: 19.08.2021 21:21 Uhr Mehrere Corona-Infektionen im Celler Badeland

Am Dienstag voriger Woche haben sich offensichtlich mehrere Besucher des Celler Badelandes mit dem Coronavirus infiziert, wie der Landkreis Celle am Donnerstag mitteilte. Bisher seien 14 Personen positiv getestet worden, heißt es. Bei fünf weiteren Proben stehe das Ergebnis noch aus. Die genaue Anzahl der betroffenen Personen steht laut Landkreis noch nicht fest, da es sich überwiegend um keine zusammenhängenden Fälle handele. Die infizierten Personen hätten größtenteils milde Symptome. "Da nicht genau festgestellt werden kann, an welcher Stelle sich die Personen angesteckt haben und Schwimmbäder laut Corona-Verordnung keine Besucherlisten führen müssen, bitten wir alle Bürgerinnen und Bürger, die an dem besagten Dienstag, 10. August, zu Gast im Celler Badeland waren, besonders sensibel auf Symptome zu achten und sich gegebenenfalls in einem Testzentrum oder bei ihrem Hausarzt testen zu lassen", so Landrat Klaus Wiswe (CDU). Dadurch solle eine weitere Ausbreitung möglichst verhindert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.08.2021 | 06:30 Uhr