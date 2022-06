Mehr Gehalt für Personal am Flughafen Hannover-Langenhagen

Stand: 02.06.2022 20:31 Uhr

Am Flughafen Hannover-Langenhagen bekommen Beschäftigte in der Flugzeug- und Passagierabfertigung durchschnittlich ein Fünftel mehr Geld. Darauf haben sich die Tarifparteien am Donnerstag geeinigt.