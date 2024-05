Stand: 07.05.2024 11:07 Uhr Auto geht bei Springe in Flammen auf

Zwischen Völksen und Gestorf in der Region Hannover ist am Montagnachmittag ein Auto in Brand geraten. Die beiden Insassen wurden nicht verletzt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Fahrzeug schon in Flammen. Insgesamt vier Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers brannten auch der angrenzende Straßenrand und ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Feuerwehren aus Völksen, Alvesrode, Eldagsen und Springe brachten den Brand unter Kontrolle. Die Ursache für das Feuer muss noch ermittelt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min