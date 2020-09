Stand: 28.09.2020 14:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Maskierter überfällt Tankstelle in Fuhrberg

Ein Unbekannter hat am Sonnabend gegen 20.25 Uhr eine Tankstelle an der Celler Straße in Fuhrberg (Region Hannover) überfallen. Der Maskierte war mit einem Messer bewaffnet und verlangte Geld von einer Angestellten. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß - mutmaßlich in Richtung Mellendorf. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, die jedoch ohne Erfolg blieb. Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß und normal gebaut. Bekleidet war er mit einer blauen Winterjacke mit Kapuze. Über das Gesicht hatte er einen karierten Mundschutz gezogen. Zeugen sollten sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 bei der Polizei melden. Wie viel Geld der Mann erbeutete, wollte die Polizei am Montag nicht sagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.09.2020 | 14:00 Uhr