Mann schlägt in Hildesheim mit Kerzenständer auf Freundin ein

In Hildesheim soll ein 36-jähriger Mann mit einem massiven Kerzenständer mehrfach auf den Kopf seiner Lebensgefährtin eingeschlagen haben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ereignete sich die Tat in der gemeinsamen Wohnung. Die 26 Jahre alte Frau konnte sich laut Staatsanwaltschaft in die Wohnung eines Nachbarn retten, wo sie medizinisch versorgt wurde. Sie musste demnach nicht im Krankenhaus behandelt werden. Ihr Lebensgefährte wurde kurze Zeit nach der Tat am Donnerstagnachmittag widerstandslos festgenommen. Er stand nach Angaben der Ermittler mutmaßlich unter Einfluss von Drogen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchte Tötung vorgeworfen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim