Mann hilft Frau und wird von Jugendlichen attackiert

Stand: 18.02.2023 13:58 Uhr

Eine Gruppe Jugendlicher soll einen 33-jährigen Mann am Freitagabend am Bahnhof in Alfeld (Landkreis Hildesheim) schwer verletzt haben. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann einer Frau helfen.