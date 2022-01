Stand: 01.01.2022 12:40 Uhr Mann hantiert in Hotel mit Schusswaffe - Festnahme durch SEK

In Hannover hat ein Zeuge in der Nacht zu Freitag beobachtet, wie ein Mann mit einer Schusswaffe hantierte. Das teilte die Polizei am Sonnabend mit. Der Zeuge hatte demnach aus dem Fenster seiner Wohnung in der Südstadt in das Fenster eines Hotelzimmers auf der gegenüberliegenden Straßenseite geblickt. In dem Zimmer befand sich auch eine Frau, die der Mann möglicherweise mit der Waffe bedrohte. Herbeigerufene Polizisten sahen den Mann mehrfach ans Fenster gehen und einmal auch in Richtung Straße zielen. Später nahm dann auch die Frau die Waffe in die Hand, trat ans Fenster und schoss in die Luft. Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) verschafften sich Zutritt zu dem Hotelzimmer und nahmen beide fest. Im Zimmer fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe mit Munition sowie ein Springmesser. Gegen beide wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, gegen den Mann außerdem wegen Bedrohung. Sowohl der Mann als auch die Frau waren laut Polizei alkoholisiert.

