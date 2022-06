Stand: 02.06.2022 07:40 Uhr Toter in Eilenriede: "Aktenzeichen XY ..." bringt Hinweise

Im Fall eines getöteten Obdachlosen sind jetzt bei der Polizei Hannover neue Hinweise eingegangen. Der Fall war am Mittwochabend Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst". Eine Polizeisprecherin sagte am Donnerstag gegenüber dem NDR in Niedersachsen, es seien zwölf Hinweise per Telefon und E-Mail eingegangen. Details nannte sie nicht, um die Polizeiarbeit nicht zu behindern. Fahnder wollen die Hinweise im Laufe des Tages auswerten. Unbekannte haben den obdachlosen Mann vor knapp einem Jahr auf einer Parkbank im Stadtwald Eilenriede erstochen. Von dem Täter oder der Täterin fehlt bislang jede Spur.

