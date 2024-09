Stand: 10.09.2024 15:49 Uhr MHH-Tarifkonflikt: ver.di ruft zu dreitägigem Warnstreik auf

Im aktuellen Tarifkonflikt an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) ruft die Gewerkschaft ver.di zu einem dreitägigen Warnstreik auf. Wie die Gewerkschaft mitteilte, sollen die Beschäftigten in der kommenden Woche von Montag bis Mittwoch ihre Arbeit niederlegen. Zum Beginn und Abschluss des Warnstreiks soll es auch Kundgebungen geben. Die Versorgung von Notfällen sei durch eine Vereinbarung zwischen ver.di und der MHH sichergestellt, so die Gewerkschaft. Es sei aber mit deutlichen Einschränkungen in der Patientenversorgung zu rechnen. Die Beschäftigten der MHH fordern einen sogenannten Entlastungstarifvertrag. Der soll demnach für bedarfsgerechte Personalschlüssel sorgen. Im vergangenen Monat hatte das Arbeitsgericht Hannover einen geplanten Warnstreik untersagt, weil er nach Auffassung der Richterinnen und Richter gegen die Friedenspflicht verstoßen hätte.

