MHH: Gericht in Hannover untersagt geplanten Warnstreik Stand: 20.08.2024 15:34 Uhr Mitarbeitende der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) dürfen ab Mittwoch nicht die Arbeit niederlegen. Das Arbeitsgericht untersagte den geplanten Warnstreik - geklagt hatte die niedersächsische Landesregierung.

Grund für die Entscheidung des Arbeitsgerichts sei unter anderem, dass "gegen die Friedenspflicht verstoßen würde", teilte ein Sprecher am Dienstagnachmittag mit. Auch wären durch die Streikziele Regelungen im ungekündigten Tarifvertrag für Auszubildende betroffen. Zudem würden durch den Warnstreik Ziele verfolgt, "die nicht erstreikbar sind", so der Sprecher. Zu der geplanten dreitägigen Arbeitsniederlegung an der MHH hatte die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Der Gewerkschaft zufolge hatte die Landesregierung geklagt, weil es zu wenig konkrete Forderungen gegeben habe.

Warnstreik sollte von Mittwoch bis Freitag gehen

Der Warnstreik sollte dem Aufruf zufolge am Mittwoch mit der Frühschicht beginnen und am Freitag mit der Spätschicht enden. Geplante Operationen, stationäre Aufnahmen und ambulante Behandlungen hätten in dieser Zeit verschoben werden sollen, wie die Klinik im Vorfeld mitgeteilt hatte. Notfallpatientinnen und -patienten wären laut MHH aber weiterhin "adäquat behandelt" worden. Während des Ausstands waren laut MHH Kundgebungen vor der MHH und der Staatskanzlei sowie am Steintor geplant. Am Freitag sollte außerdem eine Demonstration durch Hannover stattfinden. Bereits am 16. August hatten laut ver.di Hunderte Beschäftigte der MHH ihre Arbeit niedergelegt.

Ver.di fordert Entlastung für MHH-Beschäftigte

Hintergrund des Warnstreiks ist die Forderung von ver.di für einen Tarif, der unter anderem sicherstellen soll, dass Beschäftigte in ihrer Arbeit entlastet werden. Im Tarifvertrag soll festgelegt werden, wie viel Personal für die Versorgung der Patientinnen und Patienten mindestens zur Verfügung stehen muss. Wird dieser Personalschlüssel unterschritten, fordert ver.di für Beschäftigte zusätzliche freie Tage als Ausgleich. Im Mai wurde ein 100-Tage-Ultimatum gestellt, um zu einer Einigung zu kommen. Diese Frist ist inzwischen verstrichen.

