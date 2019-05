Stand: 06.05.2019 15:04 Uhr

Löwen-Attacke: Tierpfleger geht es besser

Dem Tierpfleger, der am Sonnabend von zwei Löwen im Serengeti-Park Hodenhagen im Heidekreis schwer verletzt wurde, geht es den Umständen entsprechend gut. Das teilte der Park am Montag mit. "Unser Kollege befindet sich weiterhin auf der Intensivstation, ist aber wach und ansprechbar", hieß es weiter. Er wird demnach zur Versorgung der Bisswunden voraussichtlich noch einige Tage auf der Intensivstation bleiben.

Löwenattacke: Pfleger machte offenbar Fehler Hallo Niedersachsen - 05.05.2019 19:30 Uhr Im Fall des Löwenangriffs auf einen Tierpfleger im Serengeti-Park in Hodenhagen geht die Polizei von menschlichem Versagen aus. Der Mann wird wohl wieder vollständig gesund.







Tiere bissen Rippen kaputt

Der 24-Jährige war am Sonnabend im Gehege von zwei 280 Kilogramm schweren Löwen attackiert worden. Die Tiere hätten dem Tierpfleger mehrfach in den Brustkorb und dabei mehrere Rippen kaputt gebissen, sagte Fabrizio Sepe, Geschäftsführer des Serengeti-Parks, am Sonntag bei einer Pressekonferenz. Zwei andere Tierpfleger schritten ein und konnten den Kollegen in Sicherheit bringen. Anschließend wurde der Mann in Hannover fünf Stunden notoperiert.

"Menschliches Versagen" als Ursache

Geschäftsführer Sepe sieht menschliches Versagen als Ursache für den Vorfall. Die Polizei betrachtet den Vorfall nach eigenen Aussagen als Arbeitsunfall und ermittelt nicht. Der Pfleger hätte fälschlicherweise angenommen, die Tiere seien noch im Stall, sagte Sepe. "Die Tiere haben reagiert, wie sie auch in der Natur reagieren, und ihn instinktiv angegriffen", so der Geschäftsführer weiter. Auch der zoologische Leiter des Serengeti-Parks, Frank Ahrens, ist sich sicher: Der Tierpfleger muss einen folgenschweren Fehler gemacht haben. "Der letzte kontrollierende Blick um zu prüfen, wo die Tiere sind, der hat offensichtlich in dem Moment nicht stattgefunden." Der sei ein elementarer Bestandteil der Tierpfleger-Ausbildung, insbesondere bei den Raubkatzen.

