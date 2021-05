Stand: 14.05.2021 10:27 Uhr Lockerung an der MHH: Patienten dürfen wieder besucht werden

Ab Montag können Patienten in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) wieder von ihren Angehörigen besucht werden. Das teilte die Klinik mit. Das seit dem 26. März bestehende Besuchsverbot für Angehörige wegen der Corona-Lage wird damit aufgehoben. Allerdings sind die Lockerungen an Regeln gebunden: Demnach ist ein Besucher pro Tag und nur für eine Stunde erlaubt - in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. Dazu müssen die Besuche entweder online vorab angemeldet werden oder das muss an den Service-Points erfolgen. Vollständig Geimpfte benötigen laut MHH keinen Testnachweis, müssen aber ihren Impfausweis vorlegen. Besucher, die nicht vollständig geimpft sind, benötigen einen tagesaktuellen negativen Antigen- oder PCR-Test mit offizieller Bescheinigung einer anerkannten Teststelle. Im Kreißsaal, in der Kinderklinik und für Angehörige von Patienten, die palliativmedizinisch betreut werden, gelten die bislang bestehenden Besuchsregeln weiter.

