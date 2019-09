Stand: 03.09.2019 07:42 Uhr

Lkw kracht in Mittelleitplanke: A2 gesperrt

Auf der A2 hat sich in der vergangenen Nacht ein Unfall mit zwei Schwerverletzten ereignet. Nach Angaben der Polizei verlor eine Lkw-Fahrerin zwischen Lehrte und dem Kreuz Hannover-Ost die Kontrolle über ihren Sattelzug. Der Lkw rammte ein Auto, krachte in die Mittelleitplanke und kippte durch die Wucht des Aufpralls um. Der Sattelzug blieb zwischen den beiden Fahrbahnen auf der Seite liegen. Die 46 Jahre alte Lkw-Fahrerin und ihr 33 Jahre alter Beifahrer wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von Rettungskräften befreit werden. Sie wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

A2: Zwei Schwerverletzte bei Lkw-Unfall 03.09.2019 08:30 Uhr Eine Lkw-Fahrerin und ihr Beifahrer sind auf der A2 nahe Hannover bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Sattelzug war in die Mittelleitplanke gekracht und umgekippt.







Langer Stau in Richtung Dortmund

Die beiden Insassen des gerammten Pkw wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Die Aufräumarbeiten dauern zur Stunde an. Die A2 in Richtung Dortmund ist voll gesperrt. Zwischen Lehrte und Kreuz Hannover-Ost wird der Verkehr umgeleitet. Der Verkehr staute sich am Morgen vor der Unfallstelle auf einer Strecke von mehr als zehn Kilometern. Von Hannover nach Braunschweig sind zwei Fahrspuren frei. In diese Richtung staute sich der Verkehr heute Morgen auf drei Kilometern.

