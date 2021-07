Stand: 07.07.2021 19:02 Uhr Lkw-Unfall auf der A2: Zwei Verletzte, einer davon schwer

Auf der A2 sind am Mittwochvormittag zwischen den Anschlussstellen Garbsen und Hannover-Herrenhausen insgesamt drei Lastwagen und ein Pkw an einem Stauende aufeinandergeprallt. Zwei Insassen wurden verletzt, der 59 Jahre alte Fahrer eines Kleinlasters schwebt in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde er eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Wegen des Unfalls war die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin zeitweise gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.07.2021 | 13:30 Uhr