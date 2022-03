Lkw-Unfälle auf der A7 - Vier Menschen verletzt Stand: 28.03.2022 16:48 Uhr Bei zwei Unfällen auf der Autobahn 7 sind am Montag insgesamt vier Menschen verletzt worden. Wegen der Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Behinderungen.

Nach Angaben der Polizei war zunächst am Vormittag an einem Stauende zwischen Laatzen (Region Hannover) und der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt ein Transporter auf einen anderen Lastwagen aufgefahren. Sicherheitshalber sei ein Rettungshubschrauber angefordert worden, sagte ein Sprecher. Beide Fahrer hätten nach ersten Erkenntnissen aber nur leichte Verletzungen erlitten. Wegen der Bergungsarbeiten war die A7 in Richtung Süden stundenlang gesperrt.

Zwei Verletzte bei Folgeunfall

Der Unfall zog eine weitere Kollision am Stauende zwischen Anderten und der Raststätte Wülferode nach sich. Auch hier prallte ein Transporter in einen stehenden Lkw. Zwei Personen wurden verletzt, eine von ihnen musste von Rettungskräften befreit werden.

