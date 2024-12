Live aus Berlin: VW informiert über Stand der Tarifverhandlungen Stand: 20.12.2024 17:10 Uhr Seit Montag verhandeln Volkswagen und die IG Metall in Hannover über ein Sparpaket. Heute Abend äußern sich beide Seiten zeitgleich zum aktuellen Stand. Ab 18.30 Uhr überträgt NDR.de die VW-Pressekonferenz live.

Am Freitagnachmittag hatte zunächst die IG Metall angekündigt, am Abend ein Update in Hannover geben zu wollen. Kurz darauf lud Volkswagen zu einer zeitgleichen Pressekonferenz in Berlin ein. Laut Handelsblatt haben sich die Konzernspitze von Volkswagen und die Gewerkschaft auf ein Sparpaket geeinigt. Eine Bestätigung hierfür gibt es bislang jedoch von keiner der Seiten.

