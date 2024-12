Tarifverhandlungen bei VW: Beschäftigte bangen und hoffen Stand: 19.12.2024 13:08 Uhr Vier Tage dauert das Ringen in der fünften Runde der Tarifverhandlungen bei VW bereits. Während in Hannover Arbeitgeber und Gewerkschaft IG Metall verhandeln, nimmt bei den Beschäftigten die Anspannung zu.

von Annette Deutskens

Die Tarifgespräche wachsen sich zu einem Marathon aus - und dafür gibt es viele Gründe: Die Forderungen liegen weit auseinander, alle Standorte müssen berücksichtigt werden und es gibt unzählige Details zu beachten. Auch wenn sich die beiden Parteien endlich einigen sollten, ist nicht sofort alles in trockenen Tüchern. Denn dann kommen noch mal Finanz- und Rechtsexperten ins Spiel. Sie müssen eine mögliche Lösung auf die finanziellen und juristischen Folgen abklopfen, also: Wie teuer wird es für Volkswagen? Wie groß ist das Einsparpotenzial tatsächlich? Wie hoch ist das Risiko, dass Beschäftigte klagen könnten?

Tarifverhandlungen: In der VW-Belegschaft kursieren Gerüchte

Ohne solche und ähnliche Fragen beantworten zu können, werden weder die Arbeitgeber noch die Arbeitnehmer eine Lösung öffentlich präsentieren. In der Belegschaft kursieren derweil zunehmend Gerüchte über angebliche Einschnitte, die bereits beschlossen seien. Fakt ist: Offiziell bestätigt ist bisher keine einzige Sparmaßnahme. Dennoch: Je länger die Tarifgespräche dauern, desto mehr steigt die Anspannung unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - auch im Werk in Emden, wo die Auftragslage seit einiger Zeit mau ist und die Unsicherheit entsprechend groß.

VWler in Emden hoffen auf Erhalt des Werks

"Es ist Weihnachten, ich bin über 30 Jahre hier, ich hab so was noch nie erlebt", sagt zum Beispiel VW-Mitarbeiter Theo Kampen. "Für mich und meine Familie ist das natürlich eine angespannte Situation. Ich hoffe, dass wir das Werk hier noch jahrelang behalten. Ich habe jedenfalls noch Hoffnung." Auch viele seiner Kolleginnen und Kollegen haben die Hoffnung, dass es in Emden weitergeht - auch, weil VW gerade erst viel Geld in das Werk investiert hat, um es auf Elektromobilität umzurüsten.

Zugeständnisse beim Geld verschmerzbar?

Offiziell sagen wollen es die Beschäftigten nicht, aber viele bestätigen unter der Hand, dass sie mit Lohneinbußen in einem überschaubaren Maß leben könnten - wenn dafür die Standorte erhalten blieben. Viele von ihnen kennen die Debatte über die Löhne und Gehälter bei VW - die, so die gängige Meinung, höher seien als in vergleichbaren Jobs. Belegen lässt sich das allerdings nicht so ohne Weiteres. Nach Angaben der IG Metall und des VW-Betriebsrats liegen die Löhne der VW-Beschäftigten in der Produktion nur leicht über dem Branchendurchschnitt.

So viel verdienen Beschäftigte bei VW in der Produktion

Nach NDR Informationen kommen VW-Beschäftigte in der Produktion bei einer 35-Stunden-Woche auf ein Jahresgehalt von rund 56.000 Euro. Es setzt sich zusammen aus einem Grundgehalt, einer Zulage und einem Bonus, der natürlich immer etwas schwankt. Für das Jahr 2023 etwa haben die Beschäftigten rund 4.700 Euro Bonus erhalten. Wer durchgängig im Schichtdienst inklusive Nachtschichten arbeitet, kann auf zusätzlich knapp 5.000 Euro netto pro Jahr kommen. Allerdings hat die Mehrheit der Beschäftigten wegen der schwachen Auftragslage keine Nachtschichten mehr und kommt somit nur noch auf einzelne Sonn- und Feiertagszuschläge, die bei plus 50 bis 150 Prozent liegen. Nachtschichten gibt es in Niedersachsen im Wesentlichen noch im Komponentenwerk in Braunschweig.

Sparpotenzial bei Gehaltsgruppe über 100.000 Euro

Eine konkrete Gruppe, bei der offenbar gespart werden soll, ist die Gruppe der Beschäftigten im Bereich "Tarif Plus", zu der etwa 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Bürojobs zählen. Nach NDR Informationen verdienen sie rund 100.000 Euro jährlich, dazu kommt ein Bonus, der in der Vergangenheit im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich lag, außerdem einen Dienstwagen. Zur "Tarif-Plus-Gruppe" zählen Beschäftigte mit einer besonderen fachlichen Qualifikation; Personalverantwortung gehört nicht automatisch dazu.

Einigung auf neuen Tarif in dieser Woche?

VW möchte pauschal zehn Prozent beim Lohn kürzen, die Gewerkschaft hat das bisher abgelehnt. Ob die beiden Seiten zu diesem Thema sowie bei den anderen offenen Punkten wie geplant noch in dieser Woche eine Einigung erzielen - das bleibt weiterhin die spannende Frage.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.12.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW Gewerkschaften