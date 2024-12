Jetzt live aus Berlin: VW informiert über Stand der Tarifverhandlungen Stand: 20.12.2024 18:30 Uhr Nach mehr als 70 Stunden konnten sich VW und die IG Metall einigen. Laut der Gewerkschaft gibt es keine betriebsbedingten Kündigungen oder Werksschließungen. NDR.de zeigt die VW-Pressekonferenz live ab 18.30 Uhr.

Zunächst hatte die IG Metall zur Pressekonferenz in Hannover eingeladen. Im Anschluss kündigte auch Volkswagen an, sich zeitgleich in Berlin äußern zu wollen. Laut der Gewerkschaft konnten sich die beiden Tarifvertragsparteien auf ein Sparpaket einigen.

Keine VW-Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen

Nach Angaben der IG Metall werden keine VW-Werke geschlossen. Auch zu betriebsbedingten Kündigungen soll es bis Ende 2030 nicht kommen. Zudem verständigten sich die beiden Tarifvertragsparteien darauf, dass es bis 2027 keine Entgelterhöhungen geben soll. Das bisher gezahlte erhöhte Urlaubsgeld werde demnach entfallen. Dass sich das monatliche Entgelt ändert, konnte laut der Gewerkschaft abgewendet werden. Volkswagen hatte zuvor ein pauschales Gehaltsminus von 10 Prozent gefordert. "Wir haben in großer Verantwortung nun ein Paket geschnürt, das schmerzliche Beiträge der Beschäftigten beinhaltet, aber im gleichen Atemzug Perspektiven für die Belegschaften schafft", verkündete IG Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger am Freitag.

Schlagwörter zu diesem Artikel VW Hannover Gewerkschaften