Stand: 05.01.2021 07:28 Uhr Leichenfund in Langenhagen: Wohl natürliche Todesursache

In Langenhagen (Region Hannover) hat die Polizei in einem Wohnhaus die Leiche eines 72-Jährigen entdeckt. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, gehen die Ermittler inzwischen von einer natürlichen Todesursache aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es derzeit nicht, sagte ein Polizeisprecher. Deshalb sei auch keine Obduktion der Leiche geplant. Nach einem Hinweis auf eine hilflose Person hatte die Feuerwehr am Montag die Tür zu dem Wohnhaus aufgebrochen. Dahinter fanden die Einsatzkräfte den leblosen Mann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.01.2021 | 06:30 Uhr