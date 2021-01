Stand: 27.01.2021 07:14 Uhr Lehrte: Zwei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr hat am Dienstagnachmittag in Lehrte (Region Hannover) sechs Menschen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Nach Angaben eines Sprecher schlugen Flammen aus den Fenster einer Wohnung im Erdgeschoss, als die Einsatzkräfte eintrafen. Die Mieterin hatte sich bereits ins Freie gerettet, es standen aber noch fünf Nachbarn auf Balkonen. Sie wurden mit einer Leiter in Sicherheit gebracht. Außerdem wurde eine Person aus dem dritten Stockwerk gerettet. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, unter anderem die Bewohnerin der betroffenen Wohnung. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

