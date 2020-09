Stand: 03.09.2020 19:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lehrte: A2 nach Gefahrgut-Unfall dicht

Nach einem schweren Lkw-Unfall ist die A2 bei Lehrte (Region Hannover) in Richtung Berlin derzeit voll gesperrt. Wie eine Polizeisprecherin gegenüber NDR.de sagte, waren drei Lastwagen an der Kollision beteiligt. Darunter sei auch ein Gefahrguttransporter, der schwach radioaktives Verbrauchsmaterial für Medizin und Forschung geladen hat. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Fässer nicht beschädigt worden sein, so die Sprecherin.

Umleitung über die A7

Die Zahl der Verletzten ist noch unklar. Laut der Sprecherin soll es aber offenbar nur Leichtverletzte geben. Der Verkehr wird über die A7 umgeleitet. Dennoch stauen sich die Fahrzeuge ab Bothfeld auf einer Länge von zehn Kilometern.

