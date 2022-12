Stand: 07.12.2022 15:52 Uhr Lehrkräfte sind in Niedersachsen überwiegend weiblich

An den allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen machen Frauen einen Großteil der Lehrkräfte aus. Wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Hannover bekannt gab, waren im vergangenen Schuljahr von rund 78.000 Lehrerinnen und Lehrern 73,4 Prozent weiblich. Der Frauenanteil war an Grundschulen mit mehr als 90 Prozent am höchsten. Zum Vergleich: An Gymnasien lag der Anteil bei 61,7 Prozent. Von allen niedersächsischen Lehrkräften arbeiten die meisten an Grundschulen (rund 30 Prozent), dicht gefolgt von Gymnasien (rund 25 Prozent).

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.12.2022 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Schule