Landtagsausschuss berät über Hilfen für Messe und Flughafen Stand: 18.11.2020 13:12 Uhr Die Deutsche Messe AG und der Flughafen Hannover sind aufgrund der Einschränkungen in der Corona-Pandemie finanziell unter Druck geraten. Heute berät der Landtagsausschuss über die bedrohliche Lage.

Der Ausschuss wird heute Mittag über die gegenwärtige Situation der beiden Gesellschaften unterrichtet. An der Messe halten das Land Niedersachsen und die Landeshauptstadt Hannover rund 50 Prozent der vorhandenen Anteile, beim Flughafen sind es je 35 Prozent. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte jüngst Unterstützung angedeutet: Man werde "das tun, was man von guten Eigentümern erwartet, nämlich zu helfen und dafür zu sorgen, dass die Unternehmen eine Perspektive haben". Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sprach von "systemrelevanten" Einrichtungen.

Stadt Hannover sagt Unterstützung für Messe zu

"Wir sind daran interessiert, dass die Messe gesund und fit aus dieser Krise hervorgeht", sagte Onay. Ähnlich sei es mit dem Flughafen. In der Region Hannover hängen laut Onay fast 15.000 Jobs an Messeveranstaltungen - etwa in Gastronomie und Hotellerie. Darüber hinaus präge die Messe die Stadt auch gesellschaftlich. "Von daher werden wir natürlich unserer Verantwortung gerecht werden, die Messe zu unterstützen", sagte Onay.

Gewerkschaft fordert Rücksicht auf Arbeitsplätze

Unklar ist derzeit noch, welchen Umfang und welche Form die Hilfen genau haben könnten. So sind etwa Bürgschaften, mit denen Messe und Airport leichter an neue Kredite kommen, im Gespräch. Die IG Metall forderte für die Messegesellschaft eine Kapitalerhöhung. Das Unternehmen müsse neu aufgestellt werden, sagte ein Sprecher. Der Sparkurs dürfe nicht einseitig auf Kosten der Arbeitnehmer gefahren werden. Die Deutsche Messe AG will in den kommenden sieben Jahren insgesamt 280 Stellen abbauen.

SPD erteilt Personalabbau und Privatisierung eine Absage

Die SPD-Fraktion blickt nach Angaben ihrer Finanzexpertin Frauke Heiligenstadt "mit Sorge auf die Entwicklung". Schon vorher habe es einen Spardruck gegeben. Jetzt sei es "ein wichtiges Anliegen Arbeitsplätze weitgehend zu schützen und bestehende Strukturen zu erhalten". Dies müsse Prämisse von möglichen Unterstützungen sein. "Radikalen Personalabbau- und Privatisierungsfantasien erteilen wir eine Absage", so Heiligenstadt. CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer hatte die Chance für eine Kapitalerhöhung der Messe vor Kurzem als "sehr, sehr gering" bezeichnet. Er brachte eine Bürgschaft ins Spiel.

