Stand: 19.11.2019 18:53 Uhr

Landtag: Mit Maßnahmenkatalog gegen Plastikmüll

Die Abgeordneten des Niedersächsischen Landtags wollen der Umweltverschmutzung durch Plastikmüll den Kampf ansagen. Sie haben am Dienstag einen Maßnahmenkatalog zum Schutz der Gewässer beschlossen. SPD, CDU und Grüne hatten Anträge zur Reduzierung von Plastikmüll eingebracht, der Umweltausschuss eine Beschlussempfehlung ausgesprochen.

Maßnahmenkatalog ist eine Antwort auf EU-Vorgaben

Der Katalog sieht vor allem vier Punkte vor: Hotspots an Stränden und niedersächsischen Gewässern sollen von Plastik befreit werden. Darüber hinaus soll eine Bundesratsinitiative für das Verbot von Plastiktüten erarbeitet, Pfandausnahmen für Plastikflaschen abgeschafft und ein Wertstoffgesetz geschaffen werden. Die Vorhaben stehen vor dem Hintergrund von EU-Vorgaben. Einwegprodukte aus Kunststoff, für die es Alternativen aus anderen Materialien gibt, sind von 2021 an verboten. Dazu zählen Wattestäbchen, Trinkhalme, Besteck, Teller und Luftballonstäbe. Zudem soll der Verbrauch von Einwegbechern bis 2026 spürbar sinken.

Die SPD fordert eine höhere Recyclingquote

Plastik gelange über Gewässer und Böden auch in die Nahrung und damit in die Körper der Menschen, sagte der SPD-Abgeordnete Guido Pott. "Zur Bekämpfung von vermeidbarem Plastikmüll gilt es, an der Wurzel des Problems, der viel zu geringen Recyclingquote, anzusetzen. Darum fordern wir unter anderem die Einführung von einheitlichen Lizenzentgelten für schlecht recycelbare Verpackungen und die Erarbeitung eines Wertstoffgesetzes", so Pott weiter.

CDU-Mann Bäumert spricht sich für Maßnahmenmix aus

Der CDU-Fraktionsvize Martin Bäumer sagte, es sei "beschämend", dass Deutschland viel Plastikmüll nach Asien exportiere. "Für unsere Bequemlichkeit zahlen wir einen hohen Preis, und dabei gibt es längst Alternativen für Einwegplastik", sagte Bäumer. Er sprach sich für einen Maßnahmenmix aus klugen Verboten und erfolgversprechenden Anreizen zur Reduktion von Kunststoffen aus.

