Landkreis Nienburg sucht Personal für Impfzentrum

Gute Nachricht aus dem Impfzentrum des Landkreises Nienburg in Drakenburg: Dort ist nach Angaben des Kreises immer mehr Impfstoff verfügbar. Das bedeutet wiederum, dass das Personal aufgestockt werden muss. Deshalb sucht der Kreis nach medizinischem Personal, das in Teil- oder Vollzeit für das Impfzentrum arbeiten kann. Nach einer Vorgabe des Landes Niedersachsen muss das Impfzentrum an mindestens 56 Stunden an sieben Tagen in der Woche einsatzbereit sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.03.2021 | 08:30 Uhr