Landgericht Hannover: SEK überwältigt Angeklagten

Am Montagvormittag hat ein 64 Jahre alter Mann einen SEK-Einsatz im Landgericht Hannover ausgelöst. Der Mann aus Langenhagen musste sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Wie die Polizei mitteilte, verletzte sich der 64-Jährige bei Verhandlungsbeginn um 9.30 Uhr mit einem Metallstück an Hals und Armen, sodass er blutete. Die Verhandlung wurde daher zunächst unterbrochen. Weil sich der Mann nicht beruhigen ließ, wurde ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzugezogen. Die Beamten überwältigten den Mann schließlich. Weil er nicht schwerwiegend verletzt war, verlas die Richterin die Anklageschrift. Anschließend kam der Mann in ein Krankenhaus.

