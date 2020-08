Stand: 07.08.2020 14:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Landeskirche: 10.000 Euro Soforthilfe für Beirut

Nach der verheerenden Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut soll nun auch Hilfe aus Hannover fließen. Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche kündigte an, die Evangelische Kirche in Syrien und dem Libanon mit einer Soforthilfe von 10.000 Euro aus dem Katastrophenfonds der Landeskirche zu unterstützen. "Mit großem Entsetzen und tiefer Sorge schauen wir auf die furchtbare Explosion, die die Menschen in Beirut getroffen hat. In unseren Gedanken und Gebeten sind wir bei ihnen", sagte Landesbischof Ralf Meister.

Kassab: "Sie haben nichts mehr"

Der Präsident des Obersten Rats der Evangelischen Kirche in Syrien und dem Libanon, Joseph Kassab, hatte sich per Mail an Meister gewandt. Darin hieß es, dass viele Menschen durch die ohnehin schwierige wirtschaftliche Lage im Libanon bereits ihre Jobs verloren hätten. Infolge der Explosion stünden nun zusätzlich Tausende Familien ohne eine Bleibe da. "Sie haben nichts mehr und sind dringend auf Hilfe angewiesen, um zu überleben", so Kassab. Das Wichtigste sei jetzt, Häuser und Wohnungen schnell zu reparieren, damit die Menschen ein Dach über dem Kopf haben.

Meister mehrfach zu Besuch in Beirut

Meister hatte Beirut in den vergangenen Jahren mehrfach besucht. Die Landeskirche unterstützt seit mehreren Jahren kirchliche Schulen und Projekte für Menschen, die aus Syrien in den Libanon geflohen sind. Auch Einsatzkräfte der Hilfsorganisation @fire aus Niedersachsen sind in Beirut eingetroffen, um Verschüttete zu bergen. Die Regierung des Libanons sieht eine Ladung von Ammoniumnitrat, die offenbar unsachgemäß im Hafen von der Hauptstadt gelagert wurde, als Auslöser der Explosion. Dabei wurden am Dienstag mehr als 130 Menschen getötet und etwa 5.000 Personen verletzt.

