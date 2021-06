Stand: 09.06.2021 12:04 Uhr Landesamt genehmigt Flutung von Bergwerk Sigmundshall

Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie hat den Plänen zugestimmt, das ehemalige Kalibergwerk Sigmundshall bei Wunstorf zu fluten. Die Behörde habe den Abschluss-Betriebsplan genehmigt, heißt es. Dabei wurde unter anderem geprüft, wie sich das Fluten auf das Äußere des Bergwerks auswirken wird. In dem kommenden 20 Jahren soll das Bergwerk also mit rund 42 Millionen Kubikmeter Salzwasser geflutet werden, um es zu stabilisieren. Der gesamt Prozess soll dann über- und untertage überwacht werden. Im Dezember 2018 war die letzte Tonne Salz in Sigmundshall gefördert und die Kaliproduktion dort offiziell eingestellt worden.

