Stand: 15.03.2024 15:43 Uhr Land stellt 1,7 Millionen Euro für Schwimmunterricht bereit

Niedersachsen stellt 1,7 Millionen Euro aus dem diesjährigen Landeshaushalt für Schwimmkurse zur Verfügung. Mit dem Geld, das über den Landessportbund fließt, sollen Schwimmanfängerinnen und Schwimmanfängern unterrichtet werden, teilte das Innenministerium am Freitag in Hannover mit. Der Landesschwimmverband und der DLRG-Landesverband organisieren die Kurse demnach in ganz Niedersachsen. Ziel sei es, möglichst vielen Kindern das Schwimmen beizubringen. "Die Fähigkeit, Schwimmen zu können ist essentiell für Kinder in ganz Niedersachsen", sagte Innenministerin Daniela Behrens (SPD). "Es geht einerseits darum, dass die Kinder das Wasser als Ort nutzen können, in dem sie Sport treiben oder sich einfach austoben. Es geht insbesondere auch darum, dass diese Kinder dazu in die Lage gebracht werden, das auch sicher und mit grundlegenden Schwimmfähigkeiten zu tun." Ein wichtiger Schlüssel dafür sei auch, dass immer wieder neue Übungsleiterinnen und Übungsleiter ausgebildet werden.

