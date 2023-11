Stand: 20.11.2023 19:13 Uhr DLRG sucht Rettungsschwimmer für die Badesaison 2024

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sucht dringend Rettungsschwimmer. Wie die Gesellschaft am Montag mitteilte, hat sich die Corona-Pandemie und eingeschränkte Öffnungszeiten vieler Bäder negativ ausgewirkt. Ein ganzer Jahrgang von Rettungsschwimmern habe nicht ausgebildet werden können, sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt. Das müsse nun wieder aufgeholt werden. Herbst und Winter seien Ausbildungszeiten, so Vogt. Jetzt werde die Grundlage gelegt für eine sichere Badesaison 2024. Hinzu kommt laut DLRG, dass der Bedarf nach Rettungspersonal sehr hoch ist. Denn die Zahl der Nichtschwimmer ist stark gestiegen. Wie die DLRG mitteilte, sind laut einer Studie rund 60 Prozent der Kinder in der vierten Klasse keine sicheren Schwimmer. Die Gesellschaft hofft nun, Menschen zu finden, die sich engagieren möchten, aber diesen Schritt bisher noch nicht gewagt haben.

VIDEO: DLRG sucht dringend Rettungsschwimmer für 2024 (1 Min)

