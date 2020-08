Stand: 24.08.2020 09:25 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Land legt Kampagne "Tippen tötet" neu auf

Niedersachsen legt seine Verkehrskampagne "Tippen tötet" neu auf. Neue Banner und Plakate sollen Verkehrsteilnehmer in Niedersachsen auf die Gefahr von Handys im Straßenverkehr aufmerksam machen. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) stellt die neue Version der seit 2014 laufenden Aktion am Montag gemeinsam mit der Landesverkehrswacht vor. Von dort hieß es, dass ab sofort nicht mehr nur Autofahrer in den Blick genommen würden. Auch Radfahrer, Fußgänger und Lastwagenfahrer sollen mithilfe der neuen Kampagne auf die Risiken aufmerksam gemacht werden.

Weitere Informationen Panorama 3 Handy: Gefahr am Steuer Panorama 3 Autofahrer lassen sich am Steuer von ihren Smartphones ablenken. Vielen Menschen ist gar nicht klar, wie gefährlich das Tippen auf dem Handy während der Autofahrt ist. mehr

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.08.2020 | 06:00 Uhr